Эльдор Шомуродов может стать одноклубником Лунёва и Азмуна

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в чемпионате Германии. На узбекского футболиста претендует «Байер». Кроме того, в услугах Шомуродова заинтересованы итальянские «Торино», «Кремонезе», «Специя», французский «Лилль» и испанский «Вальядолид», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере»



«Рома» рассчитывает получить за переход игрока € 13-14 млн.



Российским болельщикам Шомуродов известен по выступлениям за «Ростов», в составе которого форвард провёл 80 матчей и забил 16 мячей. Напомним, в составе «Байера» выступают два экс-игрока «Зенита» — голкипер Андрей Лунёв и форвард Сердар Азмун.



Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету два гола в девяти матчах во всех турнирах в составе римского клуба.

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