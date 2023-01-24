Эльдор Шомуродов может стать одноклубником Лунёва и Азмуна

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в чемпионате Германии. На узбекского футболиста претендует «Байер». Кроме того, в услугах Шомуродова заинтересованы итальянские «Торино», «Кремонезе», «Специя», французский «Лилль» и испанский «Вальядолид», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере»
«Рома» рассчитывает получить за переход игрока € 13-14 млн.
Российским болельщикам Шомуродов известен по выступлениям за «Ростов», в составе которого форвард провёл 80 матчей и забил 16 мячей. Напомним, в составе «Байера» выступают два экс-игрока «Зенита» — голкипер Андрей Лунёв и форвард Сердар Азмун.
Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету два гола в девяти матчах во всех турнирах в составе римского клуба.
Гол Шомуродова помог «Роме» победить «Лечче» в Кубке Италии
- 24 января 2023
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:44
-
11:29
-
11:26
-
11:22
-
11:12
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:55
-
09:51
-
09:45
-
09:44
-
09:40
-
09:20
-
09:16
-
09:15
-
09:02
-
08:47
-
08:40
-
08:30