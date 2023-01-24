Данил Круговой подтвердил, что его хотел арендовать «Локомотив»

Защитник «Зенита» Данил Круговой подтвердил, что в его услугах этой зимой был заинтересован московский «Локомотив», но он отказался от переезда в Москву. В декабре об интересе железнодорожников к футболисту сообщали СМИ.
«Из «Локомотива» со мной действительно связывались, но я отказался. Почему? Всё просто. Я хочу играть в «Зените». И доказывать, что достоин места в основе. Я никуда не уйду в зимнее трансферное окно», — приводит слова Кругового Metaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Круговой провёл за сине-бело-голубых девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Локомотив» располагается в зоне переходных матчей, железнодорожники имеют в активе лишь 13 очков.
- 24 января 2023
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