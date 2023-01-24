Субименди откажется от приглашения «Барселоны». Игрок хочет продолжить карьеру вне Ла Лиги

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди откажется от возможного приглашения «Барселоны», которая рассматривает футболиста в качестве сменщика для Серхио Бускетса. Субименди, если решит уйти из своего нынешнего клуба, хочет продолжить карьеру вне Ла Лиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, в зимнее трансферное окно «Арсенал» был готов заплатить за Субименди сумму отступных в размере 60 млн, но получил отказ от самого игрока. Субименди хочет закончить сезон в «Реале Сосьедад».
23-летний Субименди является воспитанником «Реала Сосьедад». В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Видеообзор. «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 24 января 2023
-
13:47
-
13:45
-
13:36
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:11
-
13:04
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:42
-
12:38
-
12:31
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:44
-
11:29
-
11:26
-
11:22
-
11:12
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:11