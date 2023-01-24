Субименди откажется от приглашения «Барселоны». Игрок хочет продолжить карьеру вне Ла Лиги

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди откажется от возможного приглашения «Барселоны», которая рассматривает футболиста в качестве сменщика для Серхио Бускетса. Субименди, если решит уйти из своего нынешнего клуба, хочет продолжить карьеру вне Ла Лиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в зимнее трансферное окно «Арсенал» был готов заплатить за Субименди сумму отступных в размере 60 млн, но получил отказ от самого игрока. Субименди хочет закончить сезон в «Реале Сосьедад».

23-летний Субименди является воспитанником «Реала Сосьедад». В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Видеообзор. «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:

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