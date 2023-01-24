Владимир Ивич определился со стартовым составом «Краснодара» на свой дебютный матч

Сегодня, 24 января, «Краснодар» проведёт товарищеский матч с «Бунёдкором». Эта встреча станет первой для Владимира Ивича в качестве главного тренера российской команды.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Литвинов, Волков, Ленини, Баньяц, Сперцян, Олусегун, Ионов, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Штепа, Пузанов, Кайо, Сорокин, Петров, Ахметов, Черников, Батчи, Боржес, Ндука, Кривцов, Карпов, Мозес, Кокшаров.

45-летний Ивич подписал контракт с «Краснодаром» в начале 2023 года. Ранее сербский специалист работал в «Маккаби», «Уотфорде» и ПАОКе. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2024 года.

«Краснодар» после 17 туров Российской Премьер-Лиги набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место.