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Дмитрий Радченко: Кокорин может рассмотреть предложение из РПЛ, но вряд ли он вернётся

Дмитрий Радченко: Кокорин может рассмотреть предложение из РПЛ, но вряд ли он вернётся
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в беседе прокомментировал игру российского форварда Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Рано еще говорить о том, что Кокорин перезагрузил свою карьеру на Кипре. Хорошо, что у него там есть постоянная игровая практика, он уже начинает забивать в местном чемпионате. До прежней своей формы Александру очень далеко. Ему еще надо много работать.

Он профессиональный футболист, и если какой-то клуб из России сделает ему предложение, Кокорин его рассмотрит. Лично я считаю, что Александр уже не вернется в Россию», — приводит слова Кокорина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Арис» 15 матчей и забил 7 мячей. 23 января в матче 20-го тура чемпионата Кипра Кокорин оформил дубль в ворота «Аполлона».

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