Андрей Тихонов: в Азию переходить не надо. Нужно ждать, пока нас вернут в УЕФА

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов отреагировал на новость о встрече представителей РФС и УЕФА. На встрече обсуждалась возможность возвращения российских клубов и сборных к международным матчам, однако никаких конкретных решений принято не было. Напомним, сейчас команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА.
«Это всё ожидаемо, что УЕФА отказался возвращать наши команды в свои соревнования. У нас разве что-то изменилось? Нам надо играть в футбол — заниматься своим чемпионатом и молодёжью. Уйдут ли легионеры? Только те, которым предложат больше денег. Иностранцы продолжат играть, для них ничего не поменялось. Я считаю, что в Азию переходить не надо. Нам надо ждать, когда всё решится мирно и УЕФА вернёт нас обратно. Уйти — просто, а вернуться — непросто», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».
- 25 января 2023
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