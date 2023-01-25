Кечинов: смущает, что «Пари НН» берёт Глушакова на просмотр. Странно в нём сомневаться

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в команду «Пари Нижний Новгород».

«Для «Пари НН» это будет отличный трансфер, потому что своим опытом Денис поможет этой команде. «Пари НН» и так уже стал крепким середнячком. Глушаков со своим опытом и мастерством добавит силу этой команде.



Немного смущает, что его берут на просмотр. Насколько я знаю, у него никаких травм нет. На просмотр берут тех, в ком сомневаются. Странно сомневаться в Глушакове. Чтобы узнать о здоровье, есть медосмотр. Таких футболистов просматривать странно. Чего его просматривать? Все знают его сильные качества. Просто нужно его немного подтянуть физически. А со своим опытом он пригодится этой команде», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.