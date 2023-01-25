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Аллер рассказал, чувствовал ли он страх во время лечения от рака

Аллер рассказал, чувствовал ли он страх во время лечения от рака
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер, который недавно сыграл в своём первом матче после длительного отсутствия из-за лечения рака, рассказал, как прошла химиотерапия, а также о том, как он ментально перенёс эту болезнь.

«После химиотерапии, хотя ты чувствуешь себя довольно хорошо, ты действительно выглядишь так, как будто ещё болен. Хочешь показать, что всё в порядке, но видишь этот взгляд, полный жалости, который говорит тебе, что ты болен. Это не плохо, люди хотят сострадать — и я понимаю это, потому что они хотят говорить об этом. Футболист нечасто заболевает раком.

Чувствовал ли я страх? Я сказал себе: чего бояться? Если что-то должно произойти, оно произойдёт. Если у вас есть какой-то контроль над этим, то вы можете чувствовать некоторую тревогу, какой-то страх, но в этом случае у меня не было другого выбора, кроме как довериться врачам, которые так внимательно относились ко мне. Мне нужно было оставаться ментально сильным, иметь вокруг себя нужных людей и говорить себе, что с таким отношением я справлюсь с этим», — приводит слова Аллера издание L'Equipe.

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