Аллер рассказал, чувствовал ли он страх во время лечения от рака

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер, который недавно сыграл в своём первом матче после длительного отсутствия из-за лечения рака, рассказал, как прошла химиотерапия, а также о том, как он ментально перенёс эту болезнь.
«После химиотерапии, хотя ты чувствуешь себя довольно хорошо, ты действительно выглядишь так, как будто ещё болен. Хочешь показать, что всё в порядке, но видишь этот взгляд, полный жалости, который говорит тебе, что ты болен. Это не плохо, люди хотят сострадать — и я понимаю это, потому что они хотят говорить об этом. Футболист нечасто заболевает раком.
Чувствовал ли я страх? Я сказал себе: чего бояться? Если что-то должно произойти, оно произойдёт. Если у вас есть какой-то контроль над этим, то вы можете чувствовать некоторую тревогу, какой-то страх, но в этом случае у меня не было другого выбора, кроме как довериться врачам, которые так внимательно относились ко мне. Мне нужно было оставаться ментально сильным, иметь вокруг себя нужных людей и говорить себе, что с таким отношением я справлюсь с этим», — приводит слова Аллера издание L'Equipe.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 25 января 2023
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:17
-
18:15
-
18:09
-
17:55
-
17:54
-
17:49
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:20
-
17:14
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:37
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
16:05
-
15:52
-
15:52
-
15:45
-
15:42
-
15:29
-
15:23
-
14:59
-
14:55
-
14:16
-
14:00