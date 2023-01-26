Брат Дани Алвеса прокомментировал арест футболиста из-за обвинений в изнасиловании
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Ней Алвес, Брат защитника Дани Алвеса прокомментировал задержание игрока полицией за изнасилование.
«Мой брат попал в ловушку. Моя семья не собирается сдаваться. У моего брата безупречная карьера по всему миру, и эта неразбериха, в которую он попал, топит его карьеру. Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы вытащить моего брата из этой демонически-дьявольской схемы, в которую его втянули», — приводит слова Нея Алвеса AS.
Ранее сообщалось, что полиция обнаружила доказательства вины экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании девушки в ночном клубе. 39-летний футболист может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет.
Бразильская девушка: я стала жертвой изнасилования Неймара
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