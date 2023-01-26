Бибрас Натхо – о вылете «Рубина» из РПЛ: я был в шоке, это падение стало очень неожиданным

Полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо рассказал, как отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ.
«Первая реакция на вылет «Рубина» из РПЛ? Я был в шоке! «Рубин» — большой клуб, но за последнее время многие значимые футболисты покинули состав, что сказалось на результате. Это падение стало очень неожиданным и неприятным. Сейчас я продолжаю следить за командой в Первой лиге, плюс постоянно на связи с переводчиком «Рубина», моим другом, который продолжает работать в клубе. Знаю о ситуации, которая происходит. С какого момента начались беды «Рубина»? Окончательный уход Бердыева из команды стал одной из предпосылок к этому. Мне кажется, это переломный момент. Это большая потеря. Этот человек делал удивительную работу с командой», — приводит слова Натхо «Матч ТВ».
Напомним, Натхо защищал цвета «Рубина» с 2010 по 2014 год. После 20 туров ФНЛ «Рубин» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков.
- 26 января 2023
-
05:17
-
04:58
-
04:57
-
04:55
-
04:53
-
04:51
-
04:39
-
04:24
-
04:01
-
03:52
-
03:46
-
03:22
-
03:03
-
03:01
-
02:34
-
02:20
-
01:59
-
01:14
-
01:08
-
00:57
-
00:52
-
00:31
-
00:30
-
00:23
-
00:18
-
00:06
-
00:01
-
00:00
- 25 января 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:31
-
23:20
-
23:07
-
22:59