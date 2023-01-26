Бибрас Натхо – о вылете «Рубина» из РПЛ: я был в шоке, это падение стало очень неожиданным

Полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо рассказал, как отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ.

«Первая реакция на вылет «Рубина» из РПЛ? Я был в шоке! «Рубин» — большой клуб, но за последнее время многие значимые футболисты покинули состав, что сказалось на результате. Это падение стало очень неожиданным и неприятным. Сейчас я продолжаю следить за командой в Первой лиге, плюс постоянно на связи с переводчиком «Рубина», моим другом, который продолжает работать в клубе. Знаю о ситуации, которая происходит. С какого момента начались беды «Рубина»? Окончательный уход Бердыева из команды стал одной из предпосылок к этому. Мне кажется, это переломный момент. Это большая потеря. Этот человек делал удивительную работу с командой», — приводит слова Натхо «Матч ТВ».

Напомним, Натхо защищал цвета «Рубина» с 2010 по 2014 год. После 20 туров ФНЛ «Рубин» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков.