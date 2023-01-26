Колыванов допустил, что Алексей Миранчук сможет побить его рекорд по голам в Серии А

Экс-форвард «Болоньи» и «Фоджи» Игорь Колыванов высказался о достижениях российского хавбека «Торино» Алексея Миранчука, который недавно забил свой 10-й мяч в чемпионате Италии. На счету Колыванова 44 гола — это лучший показатель среди отечественных игроков в данном турнире.
«Сможет ли Алексей побить мой рекорд? Вполне возможно, но ему для этого нужно будет задержаться в Серии А. Шалимов и Симутенков меня уже не обгонят (смеётся). Так что остаётся верить только в Миранчука», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».
На втором месте в списке лучших российских голеадоров в итальянском чемпионате находится Игорь Шалимов. В его активе 25 точных ударов. Тройку по этому показателю замыкает Игорь Симутенков (13).
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино». Видеоролик:
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