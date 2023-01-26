Лэмпард не будет делать паузу и ожидает предложения от команд из Европы

Экс-наставник лондонского «Челси» и «Эвертона» Фрэнк Лэмпард не собирается делать паузу в своей карьере после увольнения из мерсисайдской команды.

По информации журналистов из известного издания The Sun, 44-летний англичанин готов рассмотреть варианты трудоустройства за пределами Великобритании. Лэмпард ждёт предложений от европейских клубов.



Фрэнка назначили на должность тренера «ирисок» 31 января 2022 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команда одержала всего три победы (самое наименьшее количество побед среди всех клубов), а в последних восьми матчах сыграла дважды вничью и уступила в остальных шести встречах.



Ранее сообщалось, что пост тренера мерсисайдцев займёт Сэм Эллардайс.

Фанаты «Эвертона» поддержали Фрэнка Лэмпарда. Видеоролик: