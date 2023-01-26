Тренер «Оренбурга» Личка: у Семака в раздевалке «Зенита» сидят 24 чертовски хороших игрока

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка отреагировал на то, что Андрей Аршавин назвал его лучшим тренером первой половины сезона РПЛ. Также Личка высоко оценил тренерскую работу наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Аршавин называет меня лучшим тренером осени? Ого! Не знал, очень приятно. Но уважаю работу всех тренеров, тем более в РПЛ. Сегодня мы с вами сидим, у меня всё идёт хорошо, и все смотрят на меня добрыми глазами. Завтра дела пойдут не так хорошо, и первым виноватым в этой ситуации будет главный тренер. А если кого‑то выделять, то я бы хорошие слова сказал про Сергея Семака. У него в раздевалке сидят 24 или больше хороших, чертовски хороших игроков, но каждую неделю он только десяток из них может поставить на поле.



Каждый из «Зенита» легко бы был основным игроком в любой команде РПЛ, а в Петербурге он сидит в запасе. Вот Данил Круговой — отличный крайний защитник, но там на его позиции играет Дуглас Сантос. Как выиграть у него конкуренцию? В итоге у него минимальное игровое время. Со стороны кажется, тренеру легко, когда у тебя такой состав, но на самом деле очень много нюансов. Нужно создавать атмосферу, разговаривать с игроками, держать всё под контролем. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу: уважаю всех тренеров РПЛ — и тех, кто сейчас в лидерах, и тех, кто пытается спасти команду от вылета, — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, под руководством Семака «Зенит» четыре раза становился чемпионом России.