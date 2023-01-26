Адвокат жертвы Алвеса: надеюсь, что всё закончится тем, к чему идёт — тюремным сроком

Эстер Гарсия Лопес, адвокат жертвы бывшего футболиста «Барселоны» Дани Алвеса, прокомментировала ход судебного дела об изнасиловании со стороны бразильского игрока.



«Независимо от того, чем закончится дело, для меня показательно уже то, как оно началось. Есть некоторые публичные деятели, которые считают себя выше добра и зла, которые думают, что такой девушке, как моя клиентка, никто никогда не поверит. Многие женщины не осуждают [насильника], когда дело касается публичной личности, из-за трудностей на эмоциональном и судебном уровне. Но я думаю, что в этом случае всё закончится тем, к чему идёт – надеюсь, что закончится тюремным сроком. Арест без права на залог уже является показательным.



Она дала показания [касающиеся изнасилования] без каких-либо противоречий, а это редкость. Многие женщины страдают от посттравматического стресса и забывают детали, о которых потом вспоминают, и это не отменяет истины. Но в её случае этого не произошло: она помнила всё, от начала до конца. Это, а также возможность побега Алвеса, имеющего благоприятное финансовое положение и двойное гражданство, стали решающими для его ареста», – приводит слова Гарсии Лопес UOL.



Напомним, 39-летний футболист может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет.

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