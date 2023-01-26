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Diario Sport: Месси продлит контракт с «ПСЖ» минимум на два года

Diario Sport: Месси продлит контракт с «ПСЖ» минимум на два года
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Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продлит контракт с французским клубом, сообщает Diario Sport.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано сроком минимум на два сезона, форварду повысят зарплату. Среди основных причин, почему Месси согласится на продление контракта — отсутствие серьёзных вариантов с другими командами. «Барселона» не сделала аргентинцу предложение.

В текущем сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Также Месси стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. В финале команда Лионеля Скалони обыграла Францию (3:3, 4:2 пен.). Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022.

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