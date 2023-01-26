Гвардиола: если «Барселона» позовёт меня, я поеду туда. Это мой клуб

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о переходе своего бывшего помощника Микеля Артеты в «Арсенал», отметив, что отношения нынешнего наставника «канониров» с лондонским клубом схожи с теми чувствами, которые испытывает сам специалист к «Барселоне», в которую он готов вернуться в любое время.

«Отношения Артеты с «Арсеналом» похожи на мои с «Барселоной». Я могу тренировать «Манчестер Сити», могу работать где угодно, но если «Барселона» позовёт меня, я поеду в «Барселону». Это мой клуб.

Я помню один матч, когда Артета ещё работал моим помощником. Обычно он всегда прыгал, празднуя голы. В том матче мы забили много голов. Я прыгал и праздновал, потом повернулся, а Артета сидит. Мы играли с «Арсеналом». Тогда я понял: «Этому мальчику нравится «Арсенал».

У всех есть свои мечты, и я знаю, что он пошёл в клуб, о работе в котором мечтал. Он был фанатом «Арсенала», потому что играл там, был капитаном и любил этот клуб. Когда ему поступило предложение «Арсенала», я не хотел ему мешать. Жизнь слишком коротка. Ты должен летать», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

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