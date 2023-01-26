В Бразилии поддержали Винисиуса в связи с оскорблениями со стороны фанатов «Атлетико»

Бразильская конфедерация футбола выступила с заявлением касательно оскорбительных жестов болельщиков «Атлетико» в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Бразильская конфедерация футбола категорически осуждает расистские действия, от которых в очередной раз пострадал Винисиус Жуниор. Нетерпимость и дискриминация не являются частью спорта и должны быть уничтожены обществом. Мы ожидаем, что виновные будут найдены и наказаны по закону.

Желаем тебе, Вини, всегда танцевать, дриблинговать и, прежде всего, делать это с улыбкой на лице! Мы с тобой», — говорит в официальном заявлении федерации на странице в социальных сетях.

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