В Бразилии поддержали Винисиуса в связи с оскорблениями со стороны фанатов «Атлетико»
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Бразильская конфедерация футбола выступила с заявлением касательно оскорбительных жестов болельщиков «Атлетико» в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Бразильская конфедерация футбола категорически осуждает расистские действия, от которых в очередной раз пострадал Винисиус Жуниор. Нетерпимость и дискриминация не являются частью спорта и должны быть уничтожены обществом. Мы ожидаем, что виновные будут найдены и наказаны по закону.
Желаем тебе, Вини, всегда танцевать, дриблинговать и, прежде всего, делать это с улыбкой на лице! Мы с тобой», — говорит в официальном заявлении федерации на странице в социальных сетях.
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«Атлетик Б» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 18 тур:
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