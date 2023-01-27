«Челси» готов продать Хаверца за € 60 млн. Немец хочет играть в ЛЧ в следующем сезоне

Немецкий нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц может покинуть состав «аристократов». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

По информации источника, будущее немецкого футболиста неопределённо. Возможен вариант, при котором «Челси» согласится продать Хаверца в летнее трансферное окно. Для стороны игрока решающим фактором будет попадание лондонцев в розыгрыш Лиги чемпионов следующего сезона. Ожидается, что будущее Хаверца в «Челси» прояснится в мае или июне этого года. Потенциальная сумма, за которую синие будут готовы расстаться с нападающим, равняется € 60 млн.

23-летний Хаверц стал игроком «Челси» в 2019 году, перейдя из леверкузенского «Байера» за € 80 млн.

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