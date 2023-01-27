Первый тренер Никиты Хайкина прокомментировал переход вратаря в «Бристоль Сити»

Дмитрий Гуленков, первый тренер российского вратаря Никиты Хайкина, отреагировал на переход своего воспитанника в «Бристоль Сити». Напомним, Хайкин подписал контракт с клубом из Чемпионшипа до конца нынешнего сезона.

«Никита всегда мечтал играть в Англии, поэтому не удивился его выбору. Ему пример Лунёв, который хотел играть за границей и ушёл в Германию, но у него не сложилось. Посмотрим, что из этого выйдет у Хайкина. Пока рано говорить о сбывшейся мечте Никиты. На мой взгляд, команда Чемпионшипа «Бристоль Сити» не самый хороший выбор, но это его решение.



Заиграет ли? В его новой команде не будет большой конкуренции. Он уже достаточно вырос, раз получал в свое время вызов в национальную сборную. Если Никиту оценили здесь, думаю, его по достоинству оценят и в английском чемпионате. Могу предположить, почему Никита выбрал второй дивизион: уровень норвежского и английского чемпионатов — два разных мира, поэтому он попробовал начать с той команды, которую потянет по силам. Хайкин мог уехать не только в Англию, но и в другие страны. Связывался с ним во время его отдыха, он тогда путешествовал. С бухты-барахты такие решения не принимают», — приводит слова Гуленкова Sport24.

Ранее 27-летний вратарь выступал за норвежский клуб «Будё-Глимт» и помог своей команде стать чемпионом страны в 2020 и 2021 годах. Новый клуб россиянина, «Бристоль Сити», занимает 17-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа сезона-2022/2023.