Кутепов: Саудовская Аравия стала сильнее после ЧМ-2018? Это просто Россия не приехала

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, заявив, что сборная России могла бы претендовать на выход из группы, а также рассказал об отношении к возможному переходу РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Чемпионат мира получился очень живой, интересный. Финал был захватывающий, болел за Аргентину. Только саудовцы их обыграли. Они сделали своё дело и теперь говорят, что чемпионов мира обыграли. Прибавила ли Саудовская Аравия после чемпионата мира 2018 года? Это просто мы не поехали (смеётся). Так бы мы их обыграли в Катаре. Наша сборная могла бы претендовать на выход из группы

Что касается перехода в Азию, то сможем ещё раз встретиться с Саудовской Аравией, будет замечательно (улыбается). Повторим 5:0, может быть (смеётся). Если федерация скажет играть в Азии — будем там играть. Мы не можем сказать своё слово», — приводит слова Кутепова «РИА Новости Спорт».