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Названы шесть арбитров, чьи бригады обслужат матчи Зимнего кубка РПЛ

Названы шесть арбитров, чьи бригады обслужат матчи Зимнего кубка РПЛ
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала фамилии судейских бригад, которые отработают матчи Winline Зимнего кубка РПЛ — турнира с участием «Спартака», «Краснодара», «Сочи» и «Ростова». Он пройдёт с 2 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

2 февраля

«Ростов» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты – Кирилл Большаков, Валерий Данченко; резервный судья – Сергей Иванов.

3 февраля

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов; ассистенты – Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья – Кирилл Левников.

6 февраля

«Сочи» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты – Адлан Хатуев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Павел Кукуян.

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты – Владимир Миневич, Александр Богданов; резервный судья – Виталий Мешков.

10 февраля

«Спартак» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты – Алексей Лунёв, Максим Гаврилин; резервный судья – Сергей Карасёв.

11 февраля

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв; ассистенты – Максим Гаврилин, Алексей Лунёв; резервный судья – Владислав Безбородов.

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