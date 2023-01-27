Названы шесть арбитров, чьи бригады обслужат матчи Зимнего кубка РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала фамилии судейских бригад, которые отработают матчи Winline Зимнего кубка РПЛ — турнира с участием «Спартака», «Краснодара», «Сочи» и «Ростова». Он пройдёт с 2 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

2 февраля



«Ростов» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты – Кирилл Большаков, Валерий Данченко; резервный судья – Сергей Иванов.



3 февраля



«Краснодар» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов; ассистенты – Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья – Кирилл Левников.



6 февраля



«Сочи» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты – Адлан Хатуев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Павел Кукуян.



«Краснодар» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты – Владимир Миневич, Александр Богданов; резервный судья – Виталий Мешков.



10 февраля



«Спартак» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты – Алексей Лунёв, Максим Гаврилин; резервный судья – Сергей Карасёв.



11 февраля



«Ростов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв; ассистенты – Максим Гаврилин, Алексей Лунёв; резервный судья – Владислав Безбородов.