Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Федотов отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы в ЦСКА

Владимир Федотов отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы в ЦСКА
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал возможное подписание контракта армейцев с российским нападающим Артёмом Дзюбой.

«Мне ничего не известно о том, что Дзюба может оказаться у нас, но мы следим за его попытками трудоустроиться. Пока вообще не хочется об этом говорить. В вопросе трансферов всегда есть поле для деятельности, но, как известно, они любят тишину», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что ЦСКА интересуется возможностью подписания контракта с Дзюбой, так как аргентинский форвард армейцев Адольфо Гайч близок к переходу в итальянскую «Верону».

Артём Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с «Пари Нижний Новгород».

Новость по теме
Источник: ЦСКА рассматривает Дзюбу в качестве замены Гайчу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023