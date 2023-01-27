Владимир Федотов отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал возможное подписание контракта армейцев с российским нападающим Артёмом Дзюбой.
«Мне ничего не известно о том, что Дзюба может оказаться у нас, но мы следим за его попытками трудоустроиться. Пока вообще не хочется об этом говорить. В вопросе трансферов всегда есть поле для деятельности, но, как известно, они любят тишину», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Ранее появилась информация, что ЦСКА интересуется возможностью подписания контракта с Дзюбой, так как аргентинский форвард армейцев Адольфо Гайч близок к переходу в итальянскую «Верону».
Артём Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с «Пари Нижний Новгород».
- 27 января 2023
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