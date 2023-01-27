Евгений Алдонин назвал лучших легионеров в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин выделил лучших легионеров, выступающих в Российской Премьер-Лиге. Он отметил нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, полузащитников санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малкома, а также полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля.



«По прошедшему отрезку чемпионата одним из лучших точно является Промес. Ещё мне очень нравится Клаудиньо.



Потенциально назову Карраскаля — он очень мастеровитый, но показывает очень рваный уровень игры: иногда выступает просто великолепно, а иногда находится в собственной тени. Можно ещё добавить в список Малкома», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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