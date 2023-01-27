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Жена Дани Алвеса удалила все фотографии с мужем. Ранее он признался в измене

Жена Дани Алвеса удалила все фотографии с мужем. Ранее он признался в измене
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Жоана Санс, супруга бразильского футболиста Дани Алвеса, удалила все фотографии из одной соцсети с 39-летним игроком после того, как тот признался в измене.

Отметим, что Алвес находится под заключением после того, как одна из девушек написала на него заявление. По её словам, футболист домогался до неё и изнасиловал. Сам Дани Алвес заявил, что всё произошло по обоюдному согласию, однако изначально он исключал любую связь с потерпевшей, так как хотел скрыть факт измены.

Санс изначально выступала с защитой своего мужа, однако после его признания прибегла к удалению фотографий. Отметим, что сотрудничество с Алвесом прекратил и «Пумас»: мексиканский клуб расторг контракт с футболистом сразу же после его заключения.

Драка фанатов Бразилии и Аргентины в городе Керала, Индия. Видеоролик:

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