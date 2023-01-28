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Саудовские клубы намерены подписать Месси летом после перехода Роналду в «Аль-Наср»

Саудовские клубы намерены подписать Месси летом после перехода Роналду в «Аль-Наср»
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Саудовские клубы нацелились на подписание аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Контракт 35-летнего игрока с «ПСЖ» действует до лета с возможностью продления ещё на год. Если Месси всё же не продлит соглашение с парижанами, за ним выстроится очередь из клубов высшей лиги Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

После перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» саудовские клубы хотят, чтобы чемпион мира в составе Аргентины также играл в их стране. Месси сможет рассчитывать на зарплату, соответствующую зарплате Роналду, которая составляет $ 200 млн в год.

Саудовским профессиональным клубам разрешено регистрировать семь иностранных игроков, но лимит будет увеличен до восьми, чтобы привлечь в лигу больше иностранных игроков.

Источники ESPN также сообщили, что саудовские клубы получат помощь в подписании лучших игроков из Европы. Кто именно будет оказывать помощь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» хотят подписать Месси и готовы платить игроку € 350 млн за сезон.

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