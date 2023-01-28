Сергей Кирьяков: в борьбе за лучшего легионера РПЛ Промес немного опережает Малкома

Российский тренер Сергей Кирьяков рассказал, кого считает лучшим легионером в Российской Премьер-Лиге.

«Лучший легионер в РПЛ, наверное, Промес, который немного опережает Малкома. Он забил больше, да и большая плеяда болельщиков «Спартака» ждёт от этой команды, что она будет бороться за чемпионство. В этом году появился шанс это сделать, поэтому на этом фоне его голы перевешивают игру Малкома за «Зенит», где все привыкли к тому, что «Зенит» выигрывает, и спокойно к этим победам относятся.



Большинство болеет за то, чтобы «Спартак» в этом году поборолся за первое место, создал какую-то интригу. На фоне этого преимущество у Промеса», – сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.