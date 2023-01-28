Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сокамерник Алвеса — бывший телохранитель Роналдиньо

Сокамерник Алвеса — бывший телохранитель Роналдиньо
Комментарии

Стало известно, кто является сокамерником бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса. Об этом сообщает Sport.es.

В тюремной камере с 39-летним футболистом проживает бразилец Коутиньо. Это достаточно распространённая фамилия в Бразилии, и в данном случае речь идёт о бывшем телохранителе экс-игрока «пентакампеонов» Роналдиньо. Коутиньо поселили с Дани Алвесом для лучшей адаптации.

Отметим, что Алвес находится под заключением после того, как одна из девушек написала на него заявление. По её словам, футболист домогался до неё и изнасиловал. Сам Дани Алвес заявил, что всё произошло по обоюдному согласию, однако изначально он исключал любую связь с потерпевшей, так как хотел скрыть факт измены. Мексиканский «Пумас» расторг контракт с игроком.

Новость по теме
Жена Дани Алвеса удалила все фотографии с мужем. Ранее он признался в измене
0
0
1
0
0
0
Поделиться
Теги Футбол Дани Алвес •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Sport.es

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023