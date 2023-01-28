Сокамерник Алвеса — бывший телохранитель Роналдиньо
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Стало известно, кто является сокамерником бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса. Об этом сообщает Sport.es.
В тюремной камере с 39-летним футболистом проживает бразилец Коутиньо. Это достаточно распространённая фамилия в Бразилии, и в данном случае речь идёт о бывшем телохранителе экс-игрока «пентакампеонов» Роналдиньо. Коутиньо поселили с Дани Алвесом для лучшей адаптации.
Отметим, что Алвес находится под заключением после того, как одна из девушек написала на него заявление. По её словам, футболист домогался до неё и изнасиловал. Сам Дани Алвес заявил, что всё произошло по обоюдному согласию, однако изначально он исключал любую связь с потерпевшей, так как хотел скрыть факт измены. Мексиканский «Пумас» расторг контракт с игроком.
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