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«Лидс» в шаге от подписания Уэстона Маккенни, скоро игрок пройдёт медобследование

«Лидс» в шаге от подписания Уэстона Маккенни, скоро игрок пройдёт медобследование
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни совсем скоро присоединится к «Лидс Юнайтед». Как сообщает портал 90min, уже в воскресенье, 29 января, игрок пройдёт медицинское обследование, прежде чем завершить свой переход в английский клуб.

Переход состоится в качестве аренды, срок до конца сезона, за которую «Лидс» заплатит около € 2 млн. Также в соглашении предусмотрена опция выкупа в размере € 33 млн, который станет обязательным в случае достижения некоторых условий, о которых не сообщается.

24-летний Маккенни провёл за «Ювентус» в общей сложности 65 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. В составе «старой синьоры» он выиграл Кубок Италии и Суперкубок страны.

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