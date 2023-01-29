Источник: «ПСЖ» не отреагировал на предложение «Ноттингем Форест» арендовать Наваса

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас согласовал личный контракт с «Ноттингем Форест». Английский клуб хочет арендовать 36-летнего голкипера сборной Коста-Рики. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере». По сведениям источника, парижане ещё не отреагировали на предложение.

Навас впервые появился на поле в нынешнем сезоне в матчах за «ПСЖ» 6 января, отыграв полную встречу Кубка Франции. 23 января Навас вновь вышел в игре Кубка страны, и эти два матча стали для него единственными в текущей кампании. Контракт между сторонами истекает летом 2024 года (данные Transfermarkt).

Кейлор Навас перешёл в «ПСЖ» летом 2019 года. Ранее он выступал за мадридский «Реал» и «Леванте».

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