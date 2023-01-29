Славиша Йоканович: считаю, что России стоит оставаться в УЕФА

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович выразил мнение, что России не стоит переходить из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Решение вопроса, оставаться в УЕФА или переходить в Азию, не в моей компетенции. Но я считаю, что России стоит оставаться в УЕФА и принимать участие во всех соревнованиях, которые проводит УЕФА. Я тоже в своё время находился в похожей ситуации, когда сборную Югославии не допускали до соревнований. Но Россия — это европейская страна. И будет правильно, если и российский футбол останется в Европе, и мы будем наслаждаться европейскими матчами», — приводит слова Йокановича «РБ Спорт».
Напомним, 24 января прошла встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на которой рассматривалось возвращение российских команд в международные турниры.
- 29 января 2023
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