Миладинович высказался о поражении в контрольном матче с «Локомотивом»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал поражение в контрольном матче с московским «Локомотивом» (0:2). Футболист провёл на поле первый тайм.

«Мы провели 45 минут, можно сказать, что сыграли хорошо. Да, голов не хватило. Сейчас идут сборы, тренируемся в двухразовом режиме. Надеюсь, что будем продолжать в том же ритме и будем готовиться к чемпионату.

Тренер говорил, кому и какие задачи нужно выполнять, и мы старались всё это перенести на поле. Понятно, что есть ошибки и моменты, которые нужно исправлять — мы будем над этим работать. Повторюсь: сборы, ножки тяжёлые, не хватало уверенности, силы. Но мне кажется, что с каждой игрой всё будет лучше и лучше», — приводит слова Миладиновича официальный сайт «Сочи».