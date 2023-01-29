Миладинович высказался о поражении в контрольном матче с «Локомотивом»
Поделиться
Защитник «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал поражение в контрольном матче с московским «Локомотивом» (0:2). Футболист провёл на поле первый тайм.
«Мы провели 45 минут, можно сказать, что сыграли хорошо. Да, голов не хватило. Сейчас идут сборы, тренируемся в двухразовом режиме. Надеюсь, что будем продолжать в том же ритме и будем готовиться к чемпионату.
Тренер говорил, кому и какие задачи нужно выполнять, и мы старались всё это перенести на поле. Понятно, что есть ошибки и моменты, которые нужно исправлять — мы будем над этим работать. Повторюсь: сборы, ножки тяжёлые, не хватало уверенности, силы. Но мне кажется, что с каждой игрой всё будет лучше и лучше», — приводит слова Миладиновича официальный сайт «Сочи».
Новость по теме«Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря голам Щетинина и Ракова
Комментарии
- 29 января 2023
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:53
-
19:46
-
19:34
-
19:34
-
19:24
-
19:23
-
19:13
-
19:09
-
19:06
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:36
-
18:35
-
18:25
Партнерский контент