Рейнольдс: план «Рексема» состоит в том, чтобы попасть в Премьер-лигу

Известный актер Райан Рейнольдс, совладелец валлийского «Рексема», высказался о цели клуба. «Рексем» выступает в пятом дивизионе чемпионата Англии.

«План состоит в том, чтобы попасть в Премьер-лигу. Если это теоретически возможно, то почему бы и нет? Это и есть цель. Мы здесь не для того, чтобы принимать решения на поле. Я смотрю на это место как на церковь. Это занимает особое место в моём сердце, и это распространяется по всему миру.



В этом году мы продали 24 000 футболок. Очень многие были отправлены в Северную Америку, Канаду. Это было потрясающе. Приём за границей был самым удивительным. Что меня больше всего радует, так это поддержка за пределами клуба. Рексем стал туристическим направлением», — приводит слова Рейнольдса Daily Mail.

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