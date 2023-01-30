Магнуссон: было немного странно, когда Гончаренко уехал после поражения от «Зенита»
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Бывший футболист ЦСКА Хёрдур Магнуссон вспомнил, как главный тренер команды Виктор Гончаренко уехал в Беларусь после поражения от «Зенита» (0:4) в июне 2020 года.
«Это было немного странно. Возможно, ему нужна была эта передышка. Все мы люди, и я прекрасно понимаю, что такая тяжёлая работа может вызвать стресс. После этого случая моё общение с Гончей ни капли не изменилось. Даже сейчас мы по-прежнему остаёмся хорошими друзьями», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Виктор Гончаренко покинул ЦСКА в марте 2021 года, а с апреля того же года по январь 2022-го тренировал «Краснодар». Сейчас специалист работает в «Урале».
Полностью интервью читайте на «Чемпионате»:
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