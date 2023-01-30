Фото: Александр Головин и Руслан Малиновский обнялись после матча «Монако» и «Марселя»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин и украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский обнялись после матча 20-го тура французской Лиги 1 между их командами (1:1).

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. 29-летний Малиновский стал игроком «Марселя» в январе 2023 года, присоединившись к провансальцам на правах аренды из итальянской «Аталанты». В очном матче россиянин провёл на поле все 90 минут, украинец отыграл 86 минут.

Отметим, что ранее Малиновский был одноклубником другого российского полузащитника, выступающего в Европе — Алексея Миранчука, с которым украинец вместе играл в «Аталанте».

Головин сыграл 28 матчей за «Монако» во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Малиновский пока что принял участие в четырёх играх за «Марсель», не отметившись голевыми действиями.

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