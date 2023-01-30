«Хапоэль» хочет приобрести Ивана Игнатьева у «Локо» до закрытия зимнего трансферного окна

Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев может перейти в израильский «Хапоэль» Бэр-Шева в ближайшие два дня. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



В январе «Хапоэль», за который выступает Магомед Шапи-Сулейманов уже пытался подписать Игнатьева, но тогда «Локомотив» отказался продавать форварда.



До закрытия трансферного окна в Израиле остаётся два дня, и «Хапоэль» предпримет новую попытку подписать игрока. При этом если трансфер не состоится зимой, то с большой долей вероятности Игнатьев перейдёт в «Хапоэль» летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне 24-летний Игнатьев сыграл 16 матчей за «Локомотив», отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.