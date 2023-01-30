Агент Лунёва рассказал, что к вратарю есть интерес из Чемпионшипа

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Байера» Андрея Лунёва, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента. По словам агента, зимой россиянин может перебраться в Турцию или «Карабах». Кроме того, к Лунёву есть интерес из Чемпионшипа, но такой переход будет возможен только следующим летом.

«Переговоров с «Карабахом» пока нет. Сейчас главное — состояние Андрея, но хочу отметить, что есть определённые улучшения. Однако европейские варианты, скорее всего, отпадают, просто физически оформить такой трансфер в сжатые сроки будет сложно, хотя, к примеру, есть интерес из Чемпионшипа. Но это, возможно, уже история на лето. А вот по Турции и «Карабаху» вопрос остаётся открытым, там трансферное окно ещё будет открыто. Если позволит состояние и сохранится предметный интерес, что-то может получиться. И то, что ему разрешат уйти, если со здоровьем будет всё в порядке, — это показатель огромного уважения к Андрею со стороны руководства «Байера». Это уважение взаимно.

Остаться в Германии до лета — не проблема? Проблемы нет. Но, переходя в другой клуб, надо сразу играть. В то же время никто из «Байера» не выгоняет. Буквально на днях Симон Рольфес [спортивный директор «Байера»] сказал, что в этой ситуации клуб хотел бы поддержать Лунёва, все будут счастливы, если он останется до конца контракта», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

31-летний Лунёв стал игроком «Байера» в 2021 году, перейдя на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита». Всего за леверкузенский клуб голкипер сыграл три матча. Контракт Лунёва с «Байером» истекает в июне 2023 года.