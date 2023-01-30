Сергей Силкин: шансы «Спартака» на чемпионство не повысятся, если Малком уйдёт из «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением, повлияет ли уход нападающего «Зенита» Малкома в текущее зимнее трансферное окно на чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге и сможет ли «Спартак» навязать борьбу сине-бело-голубым.
«Шансы «Спартака» на чемпионство не повысятся, если Малком уйдёт из «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга сейчас укомплектован лучше всех. Сможет ли «Зенит» заменить Малкома? У них достаточно квалифицированных игроков, чтобы строить командную игру. Один игрок не делает погоды», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Зенит» лидирует в российском чемпионате, набрав 42 очка по итогам 17 туров. «Спартак», который идёт на второй строчке, отстаёт от соперника на шесть очков.
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- 30 января 2023
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