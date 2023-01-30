Жоау Канселу в ходе личной беседы с руководством «Баварии» убедил клуб арендовать его

«Бавария» решила приобрести защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу после беседы спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича и главного тренера Юлиана Нагельсмана с игроком. Канселу заявил, что намерен выиграть Лигу чемпионов с немецкой командой, такой настрой пробудил энтузиазм среди руководства «Баварии», и было решено, что португальский защитник – именно тот трансфер, который нужен команде. Об этом сообщает «твиттер» Bayern & Germany.
Ранее сообщалось, что переход будет осуществлён в виде аренды до конца текущего сезона с опцией выкупа в размере € 70 млн. Игрок уже прибыл в Мюнхен и в скором времени пройдёт медицинские тесты, после чего подпишет контракт со своей новой командой.
Основной причиной ухода португальского защитника из «Манчестер Сити» является конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой и отсутствие игрового времени. Игрок выступал за «горожан» с лета 2019 года, перейдя из «Ювентуса» за сумму около € 65 млн.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
- 30 января 2023
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