L'Équipe: Изидор вряд ли перейдёт в «Лион». В услугах игрока заинтересован «Страсбург»

Переход форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора в «Лион» находится под угрозой срыва, сообщает L'Équipe. По информации источника, французский клуб переключил внимание на 21-летнего нападающего «Херенвена» Амина Сарра. Если не произойдёт ничего экстраординарного, Изидор не пополнит состав лионцев.
Отмечается, что вероятность его перехода в чемпионат Франции всё же остаётся – игроком интересуется «Страсбург».
Ранее появилась информация, что Вильсон Изидор прибыл во Францию для прохождения медосмотра перед переходом в «Лион». Сообщалось, что французский клуб арендует футболиста за € 750 тысяч с обязательным выкупом за € 5 млн в случае участия форварда в определённом количестве матчей.
За московский клуб 22-летний французский форвард в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в € 5 млн.
- 30 января 2023
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