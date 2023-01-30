«ПСЖ» намерен подписать вингера «Челси» Зиеша до закрытия зимнего трансферного окна

«Пари Сен-Жермен» планирует организовать трансфер вингера «Челси» Хакима Зиеша до закрытия зимнего окна, сообщает L'Equipe.



По информации источника, стороны активно ведут переговоры о возможном переходе 29-летнего марокканского игрока. Соглашение ещё не достигнуто, но сам Зиеш заинтересован в переходе во французский клуб из-за нехватки игрового времени. Ранее сообщалось, что вингером интересуются такие клубы, как «Эвертон», «Бенфика» и «Милан». Зимнее трансферное окно закроется завтра, 31 января.



Напомним, Зиеш выступает за лондонский «Челси» с 2020 года. В нынешнем сезоне марокканский футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и отметился одной результативной передачей. С 2015 года Зиеш вызывается в национальную команду Марокко.