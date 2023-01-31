Слуцкий считает, что возможный уход Малкома не помешает «Зениту» стать чемпионом России
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Российский специалист Леонид Слуцкий уверен, что «Зенит» станет победителем Российской Премьер-Лиги даже в случае ухода нападающего Малкома в «ПСЖ».
«Помешает ли возможный уход Малкома в «ПСЖ» «Зениту» стать чемпионом? Нет», — сказал Слуцкий в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».
Ранее французские СМИ подтвердили, что с большей долей вероятности переход Малкома в «ПСЖ» из «Зенита» в зимнее трансферное окно не состоится. Парижане рассматривали возможность аренды 25-летнего бразильского футболиста, но не планировали включать обязательную опцию выкупа. «Зенит» хотел оформить полноценный трансфер или отпустить игрока в аренду с обязательным правом выкупа. «ПСЖ» не мог пойти на такие условия из-за финансового фэйр-плей.
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