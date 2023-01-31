Хаким Зиеш прилетел в Париж для завершения перехода в «ПСЖ»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш прилетел в Париж, чтобы завершить переход в «Пари Сен-Жермен», сообщает Le Parisien.



Французский клуб рассматривает марокканца как замену для покинувшего клуб Пабло Сарабии, который в это трансферное окно перешёл в «Вулверхэмптон». Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш ведёт переговоры об аренде игрока с представителями «синих». Стороны надеются достигнуть договорённости до закрытия трансферного окна, которое произойдёт в полночь 1 февраля.



Также источник сообщает, что партнёр Зиеша по сборной Марокко Ашраф Хакими подтвердил факт перехода игрока «Челси» во французский клуб.



Напомним, Зиеш выступает за лондонцев с 2020 года. В нынешнем сезоне марокканский футболист принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и отметился одной результативной передачей. С 2015 года Зиеш вызывается в национальную команду Марокко.

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