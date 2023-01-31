Хави: «Барселона» готова подписать одного игрока в зимнее ТО. Бельерин хочет уйти

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что защитник команды Эктор Бельерин попросил клуб отпустить его. Также специалист отметил, что до окончания зимнего трансферного окна сине-гранатовые могут подписать одного футболиста.
«Мы открыты для подписания одного нового игрока, Бельерин попросил разрешить ему уйти. Софьян Амрабат? Конечно, он очень хороший игрок, но я не могу говорить о футболистах, которых здесь нет», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
27-летний Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул клуб в 2011 году, перейдя в лондонский «Арсенал». Спустя 11 лет испанец вернулся в команду, подписав контракт на сезон. В семи матчах нынешнего сезона Бельерин провёл на поле 494 минуты, не отметившись результативными действиями.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
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