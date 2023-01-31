«Интер» не сумел найти замену Милану Шкриньяру и не отпустит его в «ПСЖ» до июля

«Интер» решил сохранить защитника Милана Шкриньяра в команде до конца нынешнего сезона, так как не сумел найти для него замену, сообщает L'Équipe.
Ранее футболист, чей контракт истекает будущим летом, подтвердил, что после этого перейдёт в «ПСЖ». Сообщалось, что парижане пытались договориться с «Интером» о полноценном переходе футболиста уже в январское трансферное окно, а итальянцы были согласны на сумму около € 20 млн с учётом бонусов. Теперь, однако, руководство «Интера» не планирует отпускать словака до июля из-за неудачи с поиском нового защитника.
27-летний Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. Словак сыграл 242 матча за «нерадзурри», отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»:
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