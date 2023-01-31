Романо: Магуайр не покинет «Манчестер Юнайтед» зимой, несмотря на интерес «Интера»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр останется в английской команде минимум до конца сезона-2022/2023, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.
Ранее стало известно об интересе к 29-летнему игроку со стороны миланского «Интера». По информации источника, «Манчестер Юнайтед» не намерен отпускать Магуайра в зимнее трансферное окно.
Напомним, Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестер Сити» за € 87 млн. Это самая большая сумма, уплаченная за футболиста его позиции. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
«Манчестер Юнайтед» в 20 матчах набрал 39 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
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