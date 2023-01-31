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«Локомотив» и «Црвена Звезда» договорились о трансфере Раконьяца

«Локомотив» и «Црвена Звезда» договорились о трансфере Раконьяца
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Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц в ближайшее время перейдёт в «Црвену Звезду». Стороны достигли соглашения об аренде форварда с правом выкупа. Об этом сообщает Blic.

По информации источника, сумма возможного выкупа составит около € 1,5 млн.

22-летний черногорский форвард перешёл в «Локомотив» из сербского клуба «Чукарички» летом 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и трёх играх Фонбет Кубка России, не отметившись в них результативными действиями.

28 марта 2022 года Раконьяц дебютировал за сборную Черногории в товарищеском матче с национальной командой Греции (1:0).

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» уже направила «Локомотиву» официальное предложение об аренде игрока с возможностью дальнейшего выкупа.

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