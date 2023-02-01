Адебайор: Аршавин мог добиться большего в своей карьере

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор прокомментировал совместную игру с российским футболистом Андреем Аршавиным, а также поделился мнением о нереализованном до конца потенциале форварда.



«Многое в карьере футболиста зависит от его характера и возможностей. Могло показаться, что Аршавин где-то относится к делу несерьёзно, но это совсем не так. Я видел, как он тренируется, играет за «Арсенал», забивает большим командам в АПЛ и Лиге чемпионов и что он значит для сборной России.



А по поводу нереализованного потенциала: не нужно ни о чём жалеть. Но также я уверен, что Андрей мог добиться большего», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.



Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»: