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Адебайор: Аршавин мог добиться большего в своей карьере

Адебайор: Аршавин мог добиться большего в своей карьере
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор прокомментировал совместную игру с российским футболистом Андреем Аршавиным, а также поделился мнением о нереализованном до конца потенциале форварда.

«Многое в карьере футболиста зависит от его характера и возможностей. Могло показаться, что Аршавин где-то относится к делу несерьёзно, но это совсем не так. Я видел, как он тренируется, играет за «Арсенал», забивает большим командам в АПЛ и Лиге чемпионов и что он значит для сборной России.

А по поводу нереализованного потенциала: не нужно ни о чём жалеть. Но также я уверен, что Андрей мог добиться большего», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»:

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