Ринат Дасаев: у «Спартака» есть шансы на чемпионство в РПЛ в этом сезоне
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Известный советский футбольный вратарь Ринат Дасаев считает, что у московского «Спартака» есть шансы на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Экс-голкипер красно-белых уверен, что клуб поборется за золотые медали чемпионата страны.
«У «Спартака» есть шансы на чемпионство в РПЛ в этом сезоне. Естественно, будем бороться», — сказал Ринат Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, турнирную таблицу нынешнего розыгрыша чемпионата России возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 очка в 17 матчах РПЛ. «Спартак» (36), расположившийся на второй позиции, набрал на шесть очков меньше. Замыкает тройку лидеров РПЛ сезона-2022/2023 «Ростов» (35).
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