Ультрас «Интера» прокомментировали решение Шкриньяра перейти в «ПСЖ»

Болельщики миланского «Интера» рассказали о беседе с защитником команды Миланом Шкриньяром, который решил не продлевать контракт с командой и перейти во французский «ПСЖ» в летнее трансферное окно бесплатно.

«Мы встретились с Миланом и выслушали его. Поняв причины, по которым он решил покинуть «Интер», мы решили не выступать против его выбора. Наша беседа со Шкриньяром была задокументирована. Статья об этом выйдет перед дерби (перед матчем с «Миланом» 5 февраля. — Прим. «Чемпионата»).

Мы призываем болельщиков «Интера» уважать игрока, который остаётся в команде в тот момент, когда она в нём нуждается для достижения максимально возможных результатов», — приводит заявление группы болельщиков La Nord FC Inter 1908.

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