Главные интриги последнего дня зимнего трансферного окна в Европе

Малком в «ПСЖ» и ещё восемь саг, за которыми нужно следить сегодня.

Европейские клубы ускорили работу на трансферном рынке на максимум. Сегодня, 31 января, зимнее «окно» в большинстве стран континента закроется, после чего команды в следующий раз смогут усилиться только летом. Как это обычно бывает, судьба некоторых крупных сделок решится в последний день. Ниже — список главных саг, которые должны завершиться сегодня.

Малком, «Зенит» → «ПСЖ»

Главная трансферная интрига в РПЛ. «ПСЖ» на днях не смог заполучить нападающего «Лиона» Райана Шерки и переключился на Малкома. Французский клуб получил согласие самого футболиста и намеревался предложить «Зениту» аренду с правом выкупа. На этом этапе переговоры усложнились, потому что российскому клубу такая сделка не была выгодна, а сам бразилец не собирался настаивать на переходе.

Малком Фото: РИА Новости

В результате сейчас уход Малкома в «ПСЖ» кажется маловероятным. Журналист издания Relevo Маттео Моретто и вовсе утверждает, что сделки не будет. Но последний день трансферного окна способен удивлять. Вдобавок парижский клуб точно из тех, кто может позволить себе взять и вывалить за нужного футболиста требуемую сумму. Помните, как из всё того же «Зенита» уезжал Леандро Паредес? Возможно, с Малкомом будет что-то похожее.

Энцо Фернандес, «Бенфика» → «Челси»

Возвращаемся к истокам. Трансфер Энцо в «Челси» мог состояться ещё в начале января: после яркого и триумфального выступления на чемпионате мира в Катаре аргентинским полузащитником всерьёз заинтересовались многие топ-клубы, среди которых выделялись «Ливерпуль» и «Челси». Первые в скором времени отвалились, а вот лондонцы, как сообщалось, даже были готовы выплатить «Бенфике» отступные в размере около € 120 млн.

Энцо Фернандес Фото: Octavio Passos/Getty Images

Дальше началась настоящая путаница. «Челси» то передумывал платить такие большие деньги, то возвращался к этой идее. Меньше недели назад казалось, что история окончательно заглохла: Фернандес и представители «Бенфики» намекнули, что игрок остаётся. Параллельно разгонялась история, что за такую верность Энцо получит € 2 млн.

И вот в конце января всё началось по новой. Откуда-то появился предметный интерес «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла», после чего «Челси» собрался и вернулся за Энцо, но уже с реальной готовностью вывалить фуру денег. Свежая информация The Guardian такова: лондонский клуб близок к рекордному для АПЛ трансферу, а общая сумма составит € 130,5 млн.

Николо Дзаньоло, «Рома» → «Милан» / «Борнмут» / «Тоттенхэм»

У Дзаньоло этой зимой вместо обычной трансферной саги случилась какая-то криминальная драма. Талантливым 23-летним итальянцем постоянно кто-то интересуется, но ранее всё оставалось на уровне слухов, а этой зимой добавилась конкретика. Дзаньоло хотел остаться в Италии и ждал предложений от топ-клубов, однако к «Роме» пришёл скромный английский «Борнмут» и вывалил на стол € 35 млн. Футболиста и его агента такая перспектива не устроила, а вот боссам римлян запах денег вскружил голову. Calciomercato.com сообщал, что владелец «Ромы» Дэн Фридкин пришёл в бешенство от решения Дзаньоло и начал угрожать тому отстранением от команды.

Никола Дзаньоло Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Дальше — больше. После «Борнмута» к «Роме» пришёл «Милан» и предложил € 25 млн. Дзаньоло такой вариант точно был бы интересен, но его клуб такая сумма не устраивает. Вдобавок в гонку включился «Тоттенхэм».

Самым жутким моментом для Дзаньоло оказалось не давление со стороны Фридкина, а встреча с болельщиками. Фанаты «Ромы» после недавнего матча, в котором Николо, к слову, не сыграл, преследовали его машину до самого дома и угрожали убийством. Дзаньоло даже пришлось вызвать полицию. После такого футболист наверняка хочет поскорее свалить. Вопрос один: куда именно?

Мойсес Кайседо, «Брайтон» → «Арсенал»

Кайседо выжигал опорную зону «Брайтона» ещё в первой половине сезона, а после его уверенной игры за сборную Эквадора на чемпионате мира топ-клубы убедились в его уровне. Как и в случае с Энцо Фернандесом, футболистом на первых этапах активно интересовался «Ливерпуль». Но «Брайтон» потребовал за 21-летнего полузащитника огромную сумму — более € 85 млн.

Мойсес Кайседо (справа) Фото: Gareth Copley/Getty Images

После «Ливерпуля» за Кайседо пришёл неугомонный «Челси», но даже эти любители тратить деньги остались ни с чем. А вот вокруг третьего претендента развернулась настоящая сага. «Арсенал» сделал «Брайтону» несколько предложений, постепенно увеличивая сумму, однако раз за разом получал отказ. В какой-то момент сам Кайседо не выдержал и анонсировал уход:

— Горжусь тем, что могу принести «Брайтону» рекордную сумму за трансфер, которая поможет клубу продолжать добиваться успеха. Фанаты приняли меня, и они всегда будут в моём сердце. Надеюсь, они смогут понять, почему я хочу воспользоваться этой великолепной возможностью.

Заявление Кайседо, кажется, только усугубило ситуацию. «Брайтон», по последней информации от The Independent, теперь требует за Мойсеса € 102 млн. Интрига держится благодаря энтузиазму «Арсенала», которому требуется усиление, чтобы весной добрать очки и наконец-то стать чемпионом. Скоро узнаем, на что лондонцы готовы ради трансфера.

Милан Шкриньяр, «Интер» → «ПСЖ»

Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года, и его постоянно хотят купить другие клубы. Более того, интерес «ПСЖ» — далеко не самая свежая история. Правда, раньше «Интеру» удавалось отбиваться от предложений богатых парижан, а заодно уговаривать словацкого защитника остаться и играть в Италии.

Милан Шкриньяр Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Сейчас ситуация другая. У Шкриньяра летом истекает контракт, а «ПСЖ» предложил ему в полтора раза больше денег, чем «Интер». И футболист согласился! Более того, Милан официально подтвердил предстоящий переход. Оставалось определиться, когда он состоится. «ПСЖ» хочет забрать Шкриньяра уже зимой и предложил за него € 10 млн, однако «Интер» отказал.

Сейчас ситуация следующая: «ПСЖ» готовится предложить € 15 млн, а сам Шкриньяр хочет переехать в Париж уже сейчас, но опасается реакции фанатов «Интера». В ближайшие часы узнаем, что обо всём этом думают в миланском клубе.

Педро Порро, «Спортинг» → «Тоттенхэм»

Антонио Конте и его «Тоттенхэм» тоже не спят. Пока другие топ-клубы АПЛ рубились за дорогущего Кайседо, лондонцы нашли себе правого защитника и без жёсткой конкуренции принялись за переговоры. Выбор пал на 23-летнего испанца Порро, который ранее числился в «Манчестер Сити», а последние два с половиной года провёл в «Спортинге» (сначала в аренде, а потом на полноценном контракте).

Педро Порро Фото: Julian Finney/Getty Images

Правда, даже в таких условиях «Тоттенхэму» было не так уж и легко, ведь «Спортинг» настаивал на своих условиях. Главное разногласие заключалось в том, как именно будут выплачены € 45 млн. Судя по сообщению Фабрицио Романо, стороны всё-таки ударили по рукам, так что ждём официального подтверждения. Или сенсационного срыва трансфера!

Кейлор Навас, «ПСЖ» → «Ноттингем Форест» / «Аль-Наср»

Навас — заслуженный и титулованный вратарь, но порой кажется, что жизнь к нему несправедлива. После трёх подряд побед в Лиге чемпионов костариканец был вынужден уйти из-за трансфера более молодого Тибо Куртуа. В «ПСЖ» история повторилась: клуб подписал Джанлуиджи Доннарумму, и Кейлор превратился в сменщика звёздного итальянца.

Кейлор Навас Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Этой зимой терпение Наваса лопнуло, и он собрался на выход. Заполучить опытного голкипера захотел «Аль-Наср», куда как раз недавно перешёл хороший знакомый Кейлора — Криштиану Роналду. Но переезжать в Саудовскую Аравию 36-летний футболист не захотел. Тогда появился вариант с Англией. «Ноттингем Форест», чьё руководство, кажется, живёт в Football Manager, решил арендовать Наваса и даже добился согласия со стороны игрока, однако возникли проблемы. Как утверждает журналист Санти Ауна, «ПСЖ» проигнорировал предложение англичан. Так что в ближайшие часы «Ноттингему» нужно либо вернуться с чем-то более заманчивым, либо забыть об идее подписать Кейлора.

Жоржиньо, «Челси» → «Арсенал»

А вот эта история — совсем свежая, и события в ней развиваются стремительно. О том, что «Челси» не против расстаться с Жоржиньо, было известно ещё в середине января. В конце сезона у полузащитника истекает контракт, и никаких сигналов о договорённости насчёт нового соглашения до сих пор не было. И вот накануне, 30 января, The Athletic сообщил, что «Арсенал» может подписать чемпиона Европы в последние часы трансферного окна, если договориться с «Брайтоном» по Кайседо так и не удастся.

Жоржиньо Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Описанная выше новость не была бы такой интересной, если бы не реакция «Челси». Журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг сообщил, что клуб решил продать Жоржиньо в «Арсенал» и оставить в команде Конора Галлахера, чьё будущее тоже было под вопросом. Если сделка действительно состоится, то «Челси» не лишится игрока бесплатно, а их соседи получат топ-полузащитника за приемлемые деньги. Кажется, выигрывают все, включая самого Жоржиньо, который прыгнет с 10-го места в АПЛ на первое и будет иметь все шансы взять титул через несколько месяцев.

Хаким Зиеш, «Челси» → «ПСЖ» / «Милан»

Вероятно, самая запутанная сага всё же у Зиеша. Марокканец, несмотря на крутое выступление на чемпионате мира, наряду с Жоржиньо входил в список футболистов, с которыми «Челси» был готов расстаться этой зимой. Хакимом интересовались «Ньюкасл» и «Рома», затем пришёл «Эвертон», который был готов заплатить € 30 млн. «Челси» такая сумма устраивала, но настоящего предложения не последовало.

Хаким Зиеш Фото: Justin Setterfield/Getty Images

А сейчас Зиеш находится в очень необычном положении. На него претендуют два топ-клуба — «ПСЖ» и «Милан». Но оба стоят перед выбором. Для французов Хаким — альтернатива Малкому, а итальянцы пытаются определиться между марокканцем и Дзаньоло. Судя по свежей информации от L’Equipe, Зиеш всё же ближе к переходу в «ПСЖ». Клуб вовсю ведёт переговоры с «Челси», да и сам футболист хочет перебраться в Париж. Вот только времени остаётся совсем немного.